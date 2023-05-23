Спасатели Карелии выручили москвича, который две недели провел в Белом море на резиновой лодке

Пенсионера из Москвы начало относить в открытое море, но он успел связаться со спасателями Карелии, сообщили в КРПСС.

В четверг, 1 июня, оперативному дежурному карельской поисково-спасательной службы поступила информация о том, что москвич 1957 года рождения 19 мая отправился из Кандалакши в морское путешествие на весельной лодке ПВХ без лодочного мотора.



«Заявитель просил уточнить его местоположение и в случае необходимости оказать помощь. Незамедлительно сотрудники КРПСС совместно с МЧС организовали телефонную связь с мужчиной, в следствие чего было установлено, что его уносит в акваторию Белого моря», - говорится в сообщении спасателей.



На вызов отправился Кемский поисково-спасательный отряд, мужчину доставили на берег и удостоверились, что в медицинской помощи он не нуждается.