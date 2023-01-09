Спасатели Карелии вывели из леса лыжника, который ушел покататься и заблудился

В Питкярантском районе житель Ленобласти ушел в лес на лыжах и заблудился, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувший понедельник, 9 января, на пульт Карельской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что днем в Питкярантском районе с базы отдыха ушел в лес кататься на лыжах 52-летний житель Ленинградской области и заблудился.

В 16.00 он позвонил родственникам и сообщил, что не ориентируется в лесу, самостоятельно выйти не может. В 17.00 на поиски выехали спасатели Сортавальского района.

В связи с большим сектором поиска дополнительно была направлена дежурная поисково-спасательная группа Петрозаводска, а также к поиску присоединились добровольцы.

К 23.00 мужчина был найден и доставлен в город.