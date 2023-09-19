Спасатели Карелии вывели из леса потерявшуюся там 86-летнюю женщину

Пожилая жительница Пряжинского района собирала в лесу грибы и ягоды и потерялась.
В сезон грибов и ягод большинство жителей республики идут в лес неподготовленными - без навигатора, компаса, с разряженными телефонами, рассказали в поисково-спасательной службе Карелии.
По статистике чаще всего теряются люди пожилого возраста, отметили специалисты.
Так, во вторник, 19 сентября, оперативному дежурному поступил вызов о том, что в районе поселка Кутижма при сборе ягод и грибов потерялась женщина 1937 года рождения.
На вызов сразу выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд.
В итоге спасатели вывели пожилую женщину из леса, в медицинской помощи она не нуждалась.
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