Спасатели Карелии вывели из леса потерявшуюся там 86-летнюю женщину

Пожилая жительница Пряжинского района собирала в лесу грибы и ягоды и потерялась.

В сезон грибов и ягод большинство жителей республики идут в лес неподготовленными - без навигатора, компаса, с разряженными телефонами, рассказали в поисково-спасательной службе Карелии.

По статистике чаще всего теряются люди пожилого возраста, отметили специалисты.

Так, во вторник, 19 сентября, оперативному дежурному поступил вызов о том, что в районе поселка Кутижма при сборе ягод и грибов потерялась женщина 1937 года рождения.

На вызов сразу выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд.

В итоге спасатели вывели пожилую женщину из леса, в медицинской помощи она не нуждалась.