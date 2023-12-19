Спасатели Карелии вызволили из ледяного плена двоих рыбаков

Накануне в акватории Онежского озера заблудились двое рыбаков.
В минувший вторник, 19 декабря, оперативному дежурному КРПСС поступило сообщение о том, что в Медвежьегорском районе, на Онежском озере, во время зимней рыбалки заблудились двое мужчин.
Рыбаки просили помочь им добраться до берега.
На вызов выехал медвежьегорский поисково-спасательный отряд, мужчин нашли в шести километрах от береговой линии.
В помощи медиков они не нуждались, рассказали в КРПСС.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание