Спасатели Карелии вызволили из ледяного плена двоих рыбаков

Накануне в акватории Онежского озера заблудились двое рыбаков.

В минувший вторник, 19 декабря, оперативному дежурному КРПСС поступило сообщение о том, что в Медвежьегорском районе, на Онежском озере, во время зимней рыбалки заблудились двое мужчин.



Рыбаки просили помочь им добраться до берега.



На вызов выехал медвежьегорский поисково-спасательный отряд, мужчин нашли в шести километрах от береговой линии.



В помощи медиков они не нуждались, рассказали в КРПСС.