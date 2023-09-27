Спасатели Карелии за 2 недели нашли и уничтожили почти сотню опасных находок времен войны

За вторую половину сентября саперы взорвали 82 боеприпаса времен Второй мировой войны.

За последние две недели сентября спасатели подразделения разминирования и взрывных работ отработали 15 заявок от жителей Карелии, которые в лесах наткнулись на снаряды и мины.



Специалисты изъяли и уничтожили 82 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили в карельской республиканской поисково-спасательной службе.















Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Лоухском районе сотрудники Пограничного управления обнаружили 17 боеприпасов.



Находки были пригодны для использования.