Спасатели Кемского района Карелии вызволили из ледового плена ярославских рыбаков

Жители Ярославля поблагодарили спасателей за помощь, от МЧС Карелии им вручили благодарственные письма.

Сотрудникам отряда противопожарной службы Кемского района вручили благодарственные письма МЧС Карелии, рассказали в администрации Куземского сельского поселения.

Благодарственные письма начальнику ОП ПЧ-22 поселка Кузема Корольчуку Петру Ивановичу и пожарному той же части Кочневу Андрею Анатольевичу вручил глава Куземского сельского поселения Богданов В.Н.



Как стало известно, в ноябре прошлого года два жителя Ярославля приехали рыбачить в Кемский район на озеро Поньгома. По дороге они провалились в большую заледеневшую лужу, из которой машина не смогла выехать. Рыбаки связались с Ярославским МЧС, оттуда сигнал поступил в Карелию. Получив сигнал бедствия, начальник и пожарный ПЧ-22 поехали на озеро, чтобы вызволить из ледового плена машину и двух пассажиров. Сотрудники отряда забрали рыбаков, отвезли их в посёлок, определилин на ночёвку. На следующий день договорились с жителем Кеми Владимиром Пряхиным, который занимается перевозками и с его помощью выдернули машину из лужи. Ярославцы благополучно поехали домой.



Благодарные жители Ярославля выразили огромную признательность за оперативные и точные действия спасателей.