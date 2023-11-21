Сохатый вылетел на трассу в Лахденпохском районе Карелии

Спасатели контролируют выход лосей в Лахденпохском районе

После наблюдения странного поведения лосей в Лахденпохском районе спасатели оставили мобильную группу контролировать развитие ситуации. Об этом сообщили в Ладожском аварийно-спасательного центра.

В течение ночи, насколько позволяло визуальное наблюдение, трассу пересекло около семи лосей, темп движения высокий. Было обследована территория от поселка Куркиёки до поселка Терву. Возгораний и задымленности нет. Машин в лесу — предположительно охотников — обнаружено не было.

В районе 11.00 часов ещё один сохатый вылетел на трассу и пересёк ее. Встречный транспорт был предупреждён дежурной группой.

Спасатели продолжают следить за развитием ситуации.

Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов — взрослая особь весит в среднем 500 килограммов. При столкновении тяжелая туша падает прямо на машину, разбивая стекло и сминая крышу. Если лось не погибает сразу, он начинает судорожно двигать копытами и рогами, пытаясь выбраться. Один удар копытом может пробить голову человеку. У водителей легковых автомобилей шансы выжить в такой ситуации очень малы, сообщили в аварийно-спасательном центре.