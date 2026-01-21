Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Лахденпохье

Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек на пожаре в Лахденпохье.
В ночь на 22 января в городе Лахденпохья произошел пожар в пятиэтажном здании общежития. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы по системе «112».
По предварительным данным, очаг пожара находился в одной из квартир на верхнем, пятом этаже. На место происшествия выехали дежурные силы Пожарно-спасательной части № 26 Лахденпохьи.
— Из здания было эвакуировано 10 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет, — рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Площадь горения деревянных конструкций составила 2 квадратных метра. Ликвидировать пожар удалось в 02:18.
Причины пожара и точный ущерб устанавливаются. Ведутся следственные и проверочные мероприятия.