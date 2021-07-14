Спасатели локализовали лесной пожар, угрожавший поселку в Карелии

Страшный лесной пожар, угрожавший поселку Найстенъярви, в настоящий момент локализован, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики взяла под свой контроль ход проверки МЧС Карелии по факту пожара в районе поселка Найстенъярви, а также действия уполномоченных органов по предотвращению угрозы населению поселка.

Ранее появилась информация о страшном пожаре в Суоярвском районе, угрожающему поселку Найстенъярви. Очаг возгорания находился в 1,5 — 2 км от южной части населенного пункта. Из-за угрозы перехода лесного пожара на жилые дома спасатели оповестили все население поселка.

Были эвакуированы 70 жителей Найстенъярви, 9 из них, включая 6 детей, размещены в пункте временного размещения — здании местной школы.

Всего для тушения пожара было привлечено 88 человек и 19 единиц техники, включая пожарный поезд.

В настоящее время пожар локализован, идет создание дополнительных минерализованных полос вокруг населенного пункта.