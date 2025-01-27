Спасатели МЧС прошли огонь и воду в Сегеже

Мужчины на вертолёте Ми-8, аварийно-спасательных автомобилях, автомобилях КАМАЗ, Аэролодке, судне на воздушной подушке и другой технике отработали свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Всего в учениях задействовали 51 единицу техники.

Специалисты отработали навыки по ликвидации происшествий на железной дороге, спасению и оказанию помощи пострадавшим, тушению пожара по повышенному рангу, ликвидации розлива топлива, поднятию из воды автобуса, эвакуации населения в пункт временного размещения.

Чтобы всё прошло в условиях максимально приближенных к реальным, использовали огонь, дым и автобус, который действительно провалился под лёд, а роль пострадавших сыграли реальные люди. Работая на глубине, водолазы провели обследование, поднятие тел и разведку для поднятия автобуса.

«Я считаю, что все задачи были выполнены на высоком профессиональном уровне и надеюсь, что тот опыт, который приобрели наши спасатели сегодня — в дальнейшем послужит им для работы», — подводя итоги, отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бирючков Владимир Иванович.