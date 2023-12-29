Спасатели нашли мертвого мужчину в одной из квартир поселка Гирвас

Сотрудники МЧС по просьбе соседей вскрыли дверь в жилище жителя Кондопожского района.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 8 января, в 12.54, спасателям поселка Гирвас поступила информация о том, что один из жителей не открывает дверь и не реагирует на звонки.



Пожарные прибыли на место и с помощью бензореза проникли в квартиру. Ее хозяин был к этому моменту мертв. Проводится проверка.