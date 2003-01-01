Спасатели нашли пропавшего в Карелии 70-летнего байдарочника

Мужчина пропал во время группового сплава по реке.

В Карелии завершились поиски пропавшего туриста-байдарочника. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

70-летний мужчина исчез вечером 29 августа во время сплава по реке Паньгома в Кемском муниципальном округе. Пенсионер сплавлялся в составе группы, около 18:00 поступило сообщение о его исчезновении.

На поиски немедленно выдвинулись два спасателя из Кемского поисково-спасательного отряда и сотрудник полиции. Спасательная операция завершилась успешно. Примерно в 22:00 того же дня пропавшего туриста нашли и доставили к месту сбора группы.

По предварительной информации, мужчина не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

