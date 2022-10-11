Спасатели нашли тело рыбака, провалившегося под лед в райцентре на юге Карелии

Мужчина 1973 года рождения погиб в воскресенье, 11 декабря.

Спасатели обнаружили тело рыбака, который провалился под лед 11 декабря, сообщил в соцсети глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.



«Каждый год предупреждаем жителей - не выходить на еще тонкий лед. Вот и вчера произошла трагедия на озере. В 16.32 на пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что в районе Гидрогородка под лед провалился мужчина. Тело было найдено сегодня в 14.00 у «второго» моста. Погибший - 1973 года рождения. Лед еще не стабилен, толщина льда критическая. Будьте осторожны, не выходите на лед», - отметил Гулевич.



По его словам, поисково-спасательная служба продолжает патрулировать территорию и проводить профилактические беседы с жителями.



Напомним, в минувшее воскресенье мужчина отправился на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Прибывшие на место вызова сотрудники пожарно-спасательной службы обнаружили полынью, в которую и провалился рыбак.