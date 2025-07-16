Спасатели нашли тело Валерии и отказались от вознаграждения в 200 тысяч рублей

Спасатели, которые нашли тело пропавшей туристки Валерии, отказались от вознаграждения за помощь

Стало известно, что спасатели, которые нашли тело пропавшей туристки Валерии, отказались от вознаграждения за помощь с поисками, о чем сообщила сестра пропавшей. В телеграм-канале, посвященном поискам Валерии и Виктора, сестра пропавшей — Алиса сообщила об увеличении вознаграждения, сумма составляла 200 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 50 тысяч рублей.

— Нашел Валерию местный житель Евгений, который организовывал последние 4 дня поиски и искал технику для осмотров береговых линий и также был выезд в море с местным капитаном - Юрием, а также с участником поискового отряда длинный берег Михаилом . От всех вознаграждений ребята отказались! — написала Алиса в телеграм-канале.

Родные Валерии выразили огромную благодарность за помощь.

Напомним, на острове Малая Кималище в Карелии добровольцы поисково-спасательного отряда «Длинный берег» обнаружили тело жительницы Волгограда Валерии Пужняк, пропавшей вместе с несколькими участниками похода по Белому морю.

20 июля группа туристов на байдарках попала в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. МЧС прекратило экспедицию, однако родственники и добровольцы продолжали искать пропавших.