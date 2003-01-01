Спасатели нашли заблудившегося под Петрозаводском грибника

В лесу в районе местечка Лососинное под Петрозаводском 4 сентября заблудился мужчина. Он пошел по грибы и сбился с пути.
На помощь грибнику пришли спасатели. Подробности рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
В 14:40 мужчина 1968 года рождения позвонил по номеру 112 и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу из леса. На место выехала поисково-спасательная группа Петрозаводского ПСО.
Спасатели нашли грибника в 18:30 и благополучно вывели его из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Напомним, ранее в Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу. В Пудожском районе полицейские помогли найти двух женщин, которые заблудились во время сбора ягод.