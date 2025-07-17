Спасатели обнаружили мертвого человека в запертой квартире в Пряжинском районе

Помощь спасателей потребовалась в Эссойле, чтобы проникнуть в запертую квартиру.
Как сообщили в отряде противопожарной службы по Пряжинскому району, 28 июля в 12:11 спасатели получили вызов из дома на улице Новоселов в поселке Эссойла. Местный житель перестал отвечать на звонки и не открывал дверь.
На место вызова выехали двое спасателей на автоцистерне. Они вошли в квартиру через окно.
Владелец квартиры был мертв. Причины и обстоятельства выясняются.
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