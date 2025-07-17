Спасатели обнаружили мертвого человека в запертой квартире в Пряжинском районе

Помощь спасателей потребовалась в Эссойле, чтобы проникнуть в запертую квартиру.

Как сообщили в отряде противопожарной службы по Пряжинскому району, 28 июля в 12:11 спасатели получили вызов из дома на улице Новоселов в поселке Эссойла. Местный житель перестал отвечать на звонки и не открывал дверь.

На место вызова выехали двое спасателей на автоцистерне. Они вошли в квартиру через окно.

Владелец квартиры был мертв. Причины и обстоятельства выясняются.