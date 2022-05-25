Спасатели обнаружили в одной из квартир Петрозаводска тело женщины

В квартиру на третьем этаже пришлось забираться через окно, сообщили в МЧС Карелии.

Помощь спасателей потребовалась петрозаводчанам, которые не могли попасть в квартиру пожилой женщины — она долго не выходила на связь и не открывала дверь. Как уточнили в пресс-службе МЧС, просьба о помощи поступила 25 мая в 13.12 дня.

Приехавшие пожарные с помощью лестницы попали в квартиру в доме на улице Виданская, находящуюся на третьем этаже, через окно. Худшие опасения подтвердились — хозяйка жилища была мертва.

Напомним, тело женщины обнаружили в одной из квартир Петрозаводска 9 мая.