Спасатели около пяти часов тушили горящий дом в Карелии

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Пожар произошел ночью 6 ноября в Пудожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 3.10 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Бочилово на ул. Комсомольской. В 8.00 пожар ликвидирован.
Одноэтажный дом на площади 84 кв м полностью сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее пожар на складе с продуктами в Петрозаводске тушили 44 спасателя.
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