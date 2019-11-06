Спасатели около пяти часов тушили горящий дом в Карелии

Пожар произошел ночью 6 ноября в Пудожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.10 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Бочилово на ул. Комсомольской. В 8.00 пожар ликвидирован.

Одноэтажный дом на площади 84 кв м полностью сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожар на складе с продуктами в Петрозаводске тушили 44 спасателя.