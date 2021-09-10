Спасатели Олонецкого района Карелии защитились от коронавируса

Отряд спасателей Олонецкого района получил паспорт коллективного иммунитета.

Как сообщается в паблике спасателей Олонецкого района, 10 сентября отряд получил паспорт коллективного иммунитета, что означает, что сотрудники организации защитились от коронавируса.

Из документа следует, что из 85 сотрудников пожарно-спасательного отряда 67 сделали прививку, 9 переболели и получили естественный иммунитет.

В результате 76 человек из 85, то есть 85% состава организации, защитились от COVID-19.

Напомним, паспорт выдается в том случае, если привитых и переболевших сотрудников не менее 60%.