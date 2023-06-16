Спасатели остановили лесной пожар у крупного города на юге Карелии (ФОТО)

Специалисты центра охраны лесов оперативно потушили лесной пожар вблизи города Лахденпохья, сообщили в Минприроды Карелии.

В пятницу, 16 июня, загорелся хвойный лес в окрестностях Лахденпохьи. Возгорание произошло из-за непотушенного костра отдыхающих. Они развели огонь на скале и ушли, сообщили в Минприроды Карелии.



Пожар обнаружили с воздуха. К тому моменту пламя разгорелось на площади 0,2 гектара. Специалисты центра охраны лесов приступили к его тушению. Огонь остановили за пару часов, исключив угрозу для жителей Лахденпохьи.



Всего за минувшие выходные, с 16 по 18 июня, в лесах Карелии зафиксировали 10 лесных пожаров на общей площади более 22 гектаров. Леса горели в Лахденпохском, Суоярвском, Кондопожском, Лоухском, Беломорском, Муезерском, Сортавальском районах.