Спасатели отказались от эвакуации застрявшей в горах российской альпинистки

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну застрявшую в горах Киргизии на высоте около 7 тысяч метров, больше не будут спасать, передает тг-канал Mash.

Как объяснили спасатели, шансы найти ее живой минимальны, а из-за ухудшения погоды дальнейшие попытки опасны уже для самих экспедиций.

— Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью -13С — прокомментировал Mash Дмитрий Греков, руководитель спасательной экспедиции

Россиянка сломала ногу во время восхождения на пик Победы в Киргизии 12 августа. Ее напарник оказал ей первую помощь и спустился вниз за подмогой. После у Наталье пробились два альпиниста, немец и итальянец, они оставили ей продукты и завернули в спальник, но спустить не смогли. При повторной попытке восхождения итальянский альпинист скончался.

Также к Наталье подлетал вертолет, но машина попала в зону турбулентности и совершила жёсткую посадку. Пилот и спасатель получили травмы. Наконец, группа из нескольких опытных алпинистов также не смогла дойти до туристки из-за непогоды. При этом итальянская команда все еще готова эвакуировать Наталью и погибшего альпиниста.