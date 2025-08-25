Спасатели отказались от попыток спасти застрявшую на горе в Киргизии россиянку

МЧС Киргизии из-за непогоды не стало запускать дрон, чтобы попытаться спасти альпинистку, которая оказалась заперта на пике Победы в Киргизии.

25 августа планировалась последняя попытка выяснить, жива или нет застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка Наталья Наговицына. Для этого спасатели хотели запустить дрон в место, где она находится уже с середины августа. Вероятность того, что она жива, практически равна нулю. Планировалось, что дрон поможет выяснить, подает ли она признаки жизни.

Однако спасатели не смогли запустить БПЛА из-за непогоды, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

Планировалось, что специальный БПЛА, который может подниматься на большие высоты в горах, подлетит к Наговицыной и убедится, что она подает (или не подает) признаки жизни. Также из-за непогоды не вылетит и еврокоптер Airbus Helicopters H125.

— Еврокоптер МЧС Кыргызстана дежурил там два дня. Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила. Сегодня вертолет был возвращен в место постоянной дислокации, — сказал Чаргынов.

По его словам, в Киргизию приехали пилоты из Италии, имеющие опыт управления подобными вертолетами в условиях высокогорья, в частности в Гималаях. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки. Но пилоты отправились обратно на родину.

Напомним, Наговицына получила перелом ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Товарищи оставили ее на вершине и отправились за помощью. Ее планировали спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб.

Для эвакуации альпинистов 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену Ми-17ВМ удалось совершить эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая гражданина России. Затем из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными. Сейчас эвакуировать россиянку невозможно из-за морозов и сильных ветров, которые начинаются на пике Победы в конце августа и продолжаются до следующего лета.

С такой высоты с этой вершины еще ни разу никого не спускали, несмотря на многочисленные попытки. На склонах семитысячника до сих пор покоятся не менее 15 альпинистов.