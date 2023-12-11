Спасатели показали взрывы на реке Шуя

Во вторник, 12 числа, сотрудники КРПСС уничтожили ледяной затор на реке Шуя.

Сегодня, 12 декабря, специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы взорвали 19 зарядов для ликвидации ледяного затора на реке Шуя.



Спасатели продолжат следить за ситуацией с подтоплениями прибрежных территорий, сообщили в КРПСС.



Ранее мы писали о введении в Карелии режима повышенной готовности из-за угроз подтопления.