Кабана выловили в заливе в соседнем с Карелией регионе (ВИДЕО)

Дикого зверя достали из воды в Выборге.

В Выборге из залива выловили кабана и при помощи спасателей благополучно отправили в лес, говорится в сообщении паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что в паблике «О чем говорит Кондопога» выложили фото лисы, которая пришла в последний день октября в садоводческий кооператив «Сандал».



Дачные участки оказались под сугробами, по которым и прогулялся зверь.