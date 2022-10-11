Спасатели потушили пожар на территории гостиничного комплекса на севере Карелии

В Беломорском районе спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке, которая располагалась на территории местного гостиничного комплекса.

13 октября спасатели Беломорска привлекались к ликвидации пожара на территории гостиничного комплекса, расположенного на острове Старчина. Сообщается, что там загорелась хозпостройка. Об этом информирует Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения со ссылкой на Отряд противопожарной службы по Беломорскому району.

К месту пожара были направлены силы ПЧ-61. На месте работали шесть спасателей. По информации Госкомитета, пожар удалось локализовать за считаные минуты. Распространения огня на соседние деревянные строения допущено не было.

Ранее сообщалось, что суд заставил местные власти обезопасить от пожаров сельское поселение в Карелии.