Спасатели предотвратили взрыв бытового газа в доме на окраине Петрозаводска (ФОТО)

Утром 3 января огонь уничтожил жилой дом в Соломенном, рассказали в МЧС Карелии.

Во вторник, 3 января, в 04.51, в частном деревянном доме на улице Мебельной в Петрозаводске произошел пожар.



В 06.00 пожарные справились с возгоранием. Как нашему изданию рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, никто не пострадал.



Огнеборцы успели вытащить из полыхающего дома газовый баллон.



















