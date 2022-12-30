Спасатели предотвратили взрыв бытового газа в доме на окраине Петрозаводска (ФОТО)

Утром 3 января огонь уничтожил жилой дом в Соломенном, рассказали в МЧС Карелии.
Во вторник, 3 января, в 04.51, в частном деревянном доме на улице Мебельной в Петрозаводске произошел пожар.
В 06.00 пожарные справились с возгоранием. Как нашему изданию рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, никто не пострадал.
Огнеборцы успели вытащить из полыхающего дома газовый баллон.
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