Спасатели предотвратили взрыв газа на крупном пожаре в Карелии (ФОТО)

Ночью 30 июня в Пряжинском районе Карелии сгорело большое подворье.

В пятницу, 30 июня, в 03.13, личный состав подразделения Пряжинского района по тревоге выезжал на пожар. В СНТ «Мичуринец», на улицах Кедровая и Радужная сгорели три хозпостройки и две бани.



Спасатели вынесли из пламени три газовых баллона и не допустили распространения огня на соседний дом. В 04.25 пожар ликвидирован.



Об этом говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».











