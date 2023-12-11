Спасатели предотвратили взрыв газа в Карелии

Четырехквартирный дом загорелся в Медвежьегорске.
В МЧС Карелии «Столице на Онего» сообщили о пожаре, с которым боролись 11 декабря спасатели в Медвежьегорске.
Там загорелся одноэтажный четырехквартирный жилой дом на улице Кемская. Тушили пожар 11 человек на 4 единицах техники.
Из огня спасатели вытащили 3 газовых баллона, предотвратив ухудшение ситуации.
Пострадавших на пожаре не оказалось. Причины, ущерб и виновные устанавливаются.
Ранее пожарные спасли человека из горящего многоквартирного дома в Костомукше.
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