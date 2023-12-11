Спасатели предотвратили взрыв газа в Карелии

Четырехквартирный дом загорелся в Медвежьегорске.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» сообщили о пожаре, с которым боролись 11 декабря спасатели в Медвежьегорске.

Там загорелся одноэтажный четырехквартирный жилой дом на улице Кемская. Тушили пожар 11 человек на 4 единицах техники.

Из огня спасатели вытащили 3 газовых баллона, предотвратив ухудшение ситуации.

Пострадавших на пожаре не оказалось. Причины, ущерб и виновные устанавливаются.

Ранее пожарные спасли человека из горящего многоквартирного дома в Костомукше.