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Спасатели предупредили жителей Карелии об опасности осенних водоемов

Новости. Общество
07:25, 27 Сентября 2022
фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

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В МЧС заявили, что осенью крайне важно соблюдать безопасность во время нахождения на водоемах.

Осенью под особым вниманием инспекторов ГИМС находятся популярные места рыболовов и отдыхающих, сообщили в МЧС.

«До закрытия сезона навигации судоводители не упускают возможности выйти на воду. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов. В случае если человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. А холодная вода будет сковывать движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно», — заявили в МЧС.

Государственная инспекция по маломерным судам составила список советов для обеспечения безопасности.

Необходимо проверить наличие удостоверения на право управления маломерным судном и судового билета. Также следует проверить исправность судна, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами. Следует посмотреть, нет ли водотечности в корпусе судна. Важно позаботиться о спасательных средствах для каждого человека в лодке. Перед посадкой нужно лично провести инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне. Нельзя передавать управление судном другому лицу без соответствующих на то документов, особенно детям.

Ходить следует в районах, соответствующих установленному классу судна. Нельзя выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, если маломерное судно не оборудовано предписанными сигнальными огнями. Также запрещается выходить в плавание и перевозить людей в нетрезвом состоянии.

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