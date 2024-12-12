Спасатели предупредили жителей Карелии об опасности

Сильный ветер ожидается в начале недели на юго-западе республики.

В МЧС Карелии со ссылкой на Гидрометцентр предупредили жителей республики о погодной опасности.

Днём 16 декабря местами по юго-западным районам республики ожидается сильный снег, метель.

В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходи дорогу только в установленных местах, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не превышать скорость.