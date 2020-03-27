Спасатели предупреждают о мощном порывистом ветре в Карелии

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть несколько районов, предупреждают спасатели.

МЧС по Карелии распространило предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Вечером 28 марта местами на севере по республике Карелия ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Лоухский и Кемский муниципальные районы.

"Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП", - сообщили в МЧС.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте, ограничить нахождение детей на улице, избегать нахождения рядом с большими деревьями и конструкциями, которые слабо укреплены, и так далее.

Также сообщалось, что 29 марта в районах Карелии ожидаются гололедица и мокрый снег.