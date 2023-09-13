Спасатели пришли на помощь заплутавшим в лесу петрозаводчанкам

Непогода застала женщин врасплох.
Две жительницы Петрозаводска 14 сентября заблудились в лесу под Петрозаводском, сообщили в поисково-спасательной службе Карелии.
Женщины приехали в Заозерье, оставили машину у дороги и отправились собирать грибы. Вскоре начался дождь и петрозаводчанки сбились с пути. Они решили вызвать спасателей.
Женщинам удалось точно описать место, и поисковики нашли их и помогли добраться до машины.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание