Спасатели пришли на помощь жалобно мяукающему малышу

Спасатели помогли выбраться застрявшему в вентиляции котенку.
О спасении котенка-малыша рассказали в карельской поисково-спасательной службе.
В среду, 8 ноября оперативному дежурному поступил звонок о том, что в многоэтажном жилом доме в вентиляционной шахте застрял котенок. Малыш не мог выбраться самостоятельно и жалобно мяукал, сообщили сотрудники службы.
На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Слажено и быстро сработав, спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты.
Сейчас котенок находится на передержке и ищет себе хозяев, отметили в паблике.
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