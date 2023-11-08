Спасатели пришли на помощь жалобно мяукающему малышу

Спасатели помогли выбраться застрявшему в вентиляции котенку.

О спасении котенка-малыша рассказали в карельской поисково-спасательной службе.

В среду, 8 ноября оперативному дежурному поступил звонок о том, что в многоэтажном жилом доме в вентиляционной шахте застрял котенок. Малыш не мог выбраться самостоятельно и жалобно мяукал, сообщили сотрудники службы.

На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Слажено и быстро сработав, спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты.



Сейчас котенок находится на передержке и ищет себе хозяев, отметили в паблике.