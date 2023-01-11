Спасатели райцентра Карелии посоветовали воздержаться от купаний на Крещенье

Официально разрешенной иордани в городе Лахденпохья нет, сообщили сотрудники МЧС Карелии.

Официальных заявок на организацию Крещенских купаний в Лахденпохье не было, говорится в сообщении паблика «ГИМС Лахденпохья».



«Нет желающих взять на себя сложную работу по организации, да и элементарную ответственность за проведение мероприятия. Мы советуем вам воздержаться от купаний, так как проруби нет, а та, что есть, не соответствует требованиям безопасности», - сообщили приладожские спасатели.



Напомним, ранее стало известно о том, что Крещенские купания не будут проводить в Сегежском и Суоярвском районах Карелии.



В Петрозаводске, наоборот, иордань обустроят после двухлетнего перерыва.