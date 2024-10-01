Спасатели сняли котенка с дерева

Животное могло запутаться в шлейке и погибнуть.

Спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда, помогли хозяевам снять котенка с дерева.

Как рассказали в ГКУ Карельской поисково-спасательная службе котенок был со шлейкой, поэтому при самостоятельном спуске он мог запутаться.

В сообществе заметили, что кошка на дереве не всегда является поводом вызывать спасателей, хотя такие просьбы поступают често.



"Заявитель должен понимать, что спасатели могут находиться на вызовах, где требуется экстренная помощь человеку и, порой, это затягивается на длительное время", - заклбчили в службе..