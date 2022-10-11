Спасатели сообщили о погибших в страшном ДТП на юге Карелии

Смертельная дорожная авария произошла утром 15 ноября.

Во вторник, 15 ноября, в 08.03 на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что на 325 километре автодороги «Кола» столкнулись две легковушки.





По сообщению паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», в ДТП есть погибшие, которых спасатели извлекли из автомобилей с помощью специнструмента. Одна из машин - Renault Logan.





Кроме того, пожарные помогали с регулировкой движения по трассе. Точное число погибших неизвестно. В Госавтоинспекции Карелии информации об этом ДТП нет.