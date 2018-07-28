Спасатели три часа тушили горящую дачу в Петрозаводске

Пожарные в течение трех часов боролись с огнем, который охватил дачный дом.

27 июля в 20:28 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Петрозаводск, м. Бараний берег, Немецкий наволок. Об этом сообщает МЧС по Карелии.

Для тушения возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники.

В 23:23 пожар был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.