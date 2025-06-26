Спасатели тушат лесной пожар в районе ЛЭП в Пудожском районе

Лесной пожар тушат спасатели в районе ЛЭП возле деревни Авдеево Пудожского района.

На месте пожара в Пудожском районе работают специалисты Россети и сотрудники лесничества. Площадь возгорания составляет 0,6 Га.

— На помощь направлена автоцистерна пожарной части по охране д. Авдеево для заправки ёмкостей. Осуществляется окарауливание деревни, — говорится в сообщении Госкомитета Карелии по безопасности.

Угрозы перехода пожара на деревню пока нет. Продолжается подвоз воды для тушения возгорания при помощи автоцистерны. ЛЭП не обесточена.