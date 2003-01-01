Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

Грузовик известного сетевого магазина загорелся утром в Петрозаводске.

Как рассказали в МЧС Карелии, сообщение о пожаре в грузовом автомобиле поступило сегодня, 28 сентября, в 9:18. Произошла возгорание на улице Островского в Петрозаводске, у дома №56.

Пожар тушили 8 человек и две единицы техники. Огнём повреждён прицеп рефрижератор на площади 2 квадратных метра.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске. Вспыхнул частный жилой дом в микрорайоне Ключевая.