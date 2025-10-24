Спасатели тушили пожар на насосной станции в Карелии

Возгорание на насосной станции в Питкярантском районе тушили 10 спасателей.

Сообщение о пожаре поступило накануне, 24 октября, утром. Возгорание произошла на насосной станции на острове Пусунсаари в Питкярантском районе.

— Для ликвидации привлекались 3 единицы техники и 10 человек, из них от МЧС Карелии: 2 единицы техники и 7 человек, — рассказали в ведомстве.

В результате пожара повреждён электрокабель.

Обстоятельства и причины уточняются. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии.