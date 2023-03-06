Спасатели убрали снег во дворе дома мобилизованного жителя Карелии

В Медвежьегорске спасатели помогли с уборкой снега семье мобилизованного.

Сотрудники Медвежьегорского отряда поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения очистили снег для проезда автомобиля в частном доме, где глава семьи находится в зоне проведения СВО, а других взрослых мужчин в семье нет.