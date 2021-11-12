Спасатели в Петрозаводске заглянули в окно квартиры и увидели труп

В одной из квартир пятиэтажки в Петрозаводске нашли мертвого мужчину, сообщил в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 18 ноября, в 14.10 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок из полиции с просьбой помочь открыть дверь квартиры, хозяин которой долго не выходит на связь.

Прибывшие на место на улицу Володарского, 43 спасатели-пожарные с помощью трехколенной лестницы поднялись на третий этаж и через окно проникли в квартиру, где было обнаружено тело мужчины.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.