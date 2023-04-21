Спасатели вернули на берег молодых людей, застрявших из-за шторма на Ладоге

Мужчины дошли до одного из островов в Ладожском озере, но не смогли вернуться обратно из-за высоких волн.

Спасатели в Кировском районе Ленобласти пришли на помощь молодым путешественникам. Добраться до большой земли они не могли из-за шторма.

Как рассказали 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, около половины десятого утра 2 июля в экстренные службы поступил сигнал от двоих мужчин. Они оказались на острове Малый Зеленец в Ладожском озере и не могли вернуться на большую землю из-за резкого ухудшения погоды.

По данным 47news, спасены мужчины в возрасте 23 и 24 лет. На Малый Зеленец они добрались самостоятельно на лодке, но обратно выходить побоялись. Отметим, что от острова до западного берега Ладоги путь неблизкий — 17,5 километров.

На помощь путешественникам пришли сотрудники дежурной смены ПСО Шлиссельбурга. Мужчин на катере к началу одиннадцатого утра доставили на берег в поселке имени Морозова.