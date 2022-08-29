Спасатели включили сигналы и вывели из леса заблудившегося грибника в районе Карелии

В Олонецком районе спасатели поздно вечером нашли в лесу заблудившегося грибника.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, 10 сентября в 19.38 на пульт Единой спасательной службы района поступила информация, что между деревней Тулокса и селом Видлица потерялся человек: в 16.00 ушел в лес и не вернулся, связь с ним отсутствует.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части по охране села Видлица: Ананьев И.В., Дементьев А.Ю., Архипов Д.Г., Лукин А.А. и на своем личном транспорте начальник части по охране села Видлица Вяккерев А.Л.

При помощи звукового оповещения и сигнальных проблесковых маячков потерявшийся был найдет в кратчайшие сроки.