Спасатели вовремя пришли на помощь участнику соревнований по триатлону в Петрозаводске

У одного из пловцов во время соревнований свело ногу, потребовалась помощь спасателей, сообщили в КРПСС.

В субботу, 1 июля, во время соревнований по триатлону в Петрозаводске, у одного из пловцов в воде свело ногу.



Спасатели подняли его на катер, оказали необходимую помощь. От транспортировки на берег спортсмен отказался и продолжил участие в соревнованиях, сообщили в карельской республиканской поисково-спасательной службе.



Напомним, 1 июля, состоялся второй день масштабного спортивного праздника KareliaTri.



Десятки спортсменов выступили в различных дисциплинах триатлона: плавание, велогонка, бег. Соревнования прошли на Онежской набережной.



На состязания заявились около 500 спортсменов из 37 регионов России, а также Казахстана и Финляндии. В мероприятии приняли участие индивидуальные спортсмены и эстафетные команды, прошли соревнования по триатлону для подростков и детские забеги на разные дистанции.



Отметим также, на престижной дистанции Olimpic четвертое место занял спортсмен из Петрозаводска Василий Соловьев.