Спасатели вторые сутки борются с двумя крупными лесными пожарами в Карелии

К утру 16 июня пожарным удалось локализовать очаги возгорания леса в Лахденпохском и Сегежском районах, сообщили в Минприроды Карелии.

За минувшие сутки 15 июня в лесах Карелии вспыхнули шесть лесных пожаров на общей площади 14,4 гектара. Возгорания зафиксировали в Сегежском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Сортавальском, Лоухском районах.



К сегодняшнему утру удалось потушить четыре пожара, еще два - в Лахденпохском и Сегежском районах - локализованы.



В целом, с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 30 лесных пожаров на общей площади 68,6 гектаров. Средняя площадь одного возгорания к на 15 июня составила 2,3 га. Средний показатель последних пяти лет при этом - 3,05 гектара. В прошлом году на эту дату в лесах Карелии горели девять пожаров на площади 32,8 га, средняя площадь составила 3,7 гектара.



Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки – 100 %.

Как сообщили в Минприроды республики, по предварительным оценкам, большинство возгораний произошло по вине людей (83%). Остальные - из-за сбоев в работе ЛЭП.



В министерстве напомнили, что на всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим. С 13 по 25 июня включительно введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них на машинах.



Разведение костров и открытого огня запрещено, штраф от 40 до 50 тысяч рублей.



Сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточным телефонам лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 800-100-94-00.