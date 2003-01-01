Спасатели выехали на ДТП за 80 км

На трассе «Кола» в Беломорском районе столкнулись два автомобиля: два человека оказались заблокированы
Вчера, 3 августа, в Беломорском районе на 839 км трассы «Кола» в аварии пострадали несколько человек. По данным Госкомитета по безопасности, столкнулись два автомобиля.
— В 15:44 по системе-112 поступило сообщение о ДТП на 839 км ФАД Р-21 «Кола». Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека оказались заблокированы, — сообщили в Госкомитете.
На место аварии выехали 4 сотрудника Беломорской пожарной части и преодолели расстояние до места ДТП — 80 км.
— По прибытии на место помощь в деблокировании пострадавшим не понадобилась. Розлива топлива не было, — добавили в ведомстве.
Сотрудники осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы, стабилизировали транспортные средства.
— Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте сотрудниками скорой помощи. От госпитализации отказались, — подчеркнули в Госкомитете.