Спасатели вытащили корги из глубокого колодца в Петрозаводске (ФОТО)

Собака провалилась во время прогулки в колодец в районе Сайнаволок.

Инцидент произошел в минувший четверг, 3 марта. Днем поступило сообщение о том, что во время прогулки в районе Сайнаволока собака провалилась в колодец, пишут в официальном паблике Карельской поисково-спасательной службы.

«Спасателями Петрозаводского ПСО собака была поднята из колодца глубиной 7 метров и передана хозяйке», - говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалось, спасатели нашли заблудившегося на просторах Онежского озера в Карелии рыбака.