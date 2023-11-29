Спасатели вывели семь человек из горящего дома в Приладожье

Накануне, 30 ноября, загорелся двухэтажный дом в поселке Харлу.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 30 ноября, в 16.25, спасателям стало известно о пожаре в кирпичном 12-квартирном доме в поселке Харлу Питкярантского района.



Пожарные прибыли на место через пять минут и сумели вывести из горящего здания семерых жильцов.



После возгорание ликвидировали, пламя повредило подъезд на площади 20 квадратных метров и одну из квартир на площади 18 квадратных метров.