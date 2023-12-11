Спасатели завершили взрывные работы на реке Шуя в Карелии

Вода опустилась на 50 сантиметров.

Глава Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил, что спасатели карельской республиканской поисково-спасательной службы завершили взрывные работы на реке Шуя.



Основной затор образовался около деревни Низовье. На месте в общей сложности саперы совершили 41 подрыв льда. Работы проводились до конца светового дня. Вода опустилась на 50 сантиметров, рассказал глава Госкомитета.



Олег Поляков напомнил, что ранее уровень воды повысился в водоемах Прионежского и Пряжинского районов. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения ввел режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления территорий.

Взрывные работы по ликвидации затора на Шуе попали на вдео.

Ранее спасатели показали взрывы на реке Шуя. Специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы взорвали 19 зарядов для ликвидации ледяного затора.